Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 18 991 человека

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 18 991 человек.

Как сообщает Day.Az в пятницу со ссылкой на турецкие СМИ, число пострадавших составляет 75 523 человека.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.