Мы не смогли ускорить ход работ в зоне землетрясения - Эрдоган
Мы не смогли ускорить ход работ в зоне землетрясения.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Он отметил, что на данный момент свою помощь предложили 94 страны.
"Иностранные и местные группы проводят поисково-спасательные работы. Однако мы не смогли ускорить ход поисково-спасательных работ", - сказал Эрдоган.
Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.
Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения на данный час достигло 18 342 человек, пострадавших - 74 242 человека.
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