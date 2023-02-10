Мы не смогли ускорить ход работ в зоне землетрясения.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он отметил, что на данный момент свою помощь предложили 94 страны.

"Иностранные и местные группы проводят поисково-спасательные работы. Однако мы не смогли ускорить ход поисково-спасательных работ", - сказал Эрдоган.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения на данный час достигло 18 342 человек, пострадавших - 74 242 человека.