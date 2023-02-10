https://news.day.az/world/1536934.html Пострадавшим от землетрясения будет оплачена аренда жилья - Эрдоган
Пострадавшим от землетрясения будет оплачена аренда жилья - Эрдоган
Пострадавшим от землетрясения в различных регионах Турции будет оплачена аренда жилья.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.
В результате произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.
Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 18 991 человек, пострадавших - 75 523 человека.
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