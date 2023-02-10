Швейцария рассматривает возможность направления офицеров в командную структуру НАТО

Швейцария изучает возможность направлять штабных офицеров и офицеров связи в командную структуру НАТО. Об этом в пятницу сообщается на сайте Федерального совета (правительства) Швейцарии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"9 февраля 2023 года верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи посетил швейцарскую армию с рабочим визитом. <...> Конкретные возможности, обсуждаемые в настоящее время, включают, например, прикомандирование швейцарских штабных офицеров и офицеров связи к командной структуре НАТО или дальнейшее участие в работе Центров передового опыта НАТО (ЦПО). <...> Также предметом переговоров было возможное участие швейцарских войск в многонациональных учениях", - говорится в сообщении. Обсуждалось в том числе и возможное участие швейцарских войск в многонациональных учениях.

В ходе визита также обсуждались возможности укрепления двустороннего сотрудничества. Основой для этого является соглашение об обучении, заключенное Швейцарией с США в мае 2020 года, отмечается в сообщении. Важной темой стала новая стратегическая концепция, принятая НАТО на саммите в Мадриде в конце июня 2022 года. Она придает большое значение сотрудничеству и диалогу с такими государствами-партнерами, как Швейцария.