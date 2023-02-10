Британия решила ускорить реформы правил надзора за страховщиками после Brexit

Министерство финансов Великобритании ускоряет реализацию реформ директивы по риск-ориентированному подходу к оценке платежеспособности страховщиков (Solvency II), действующей после выхода страны из Евросоюза (Brexit). Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, правительство находится в тесном контакте со страховым сообществом. Власти ведут также "активные переговоры с курирующей сектор страхования Службой пруденциального надзора (Prudential Regulation Authority, PRA)" по поводу возможности двухэтапного внедрения новых правил риск-ориентированного надзора за страховщиками в ближайшие месяцы. Реформа позволит дополнительно использовать £100 млрд ($120,8 млрд) в страховом секторе Соединенного Королевства.

Изменение режима Solvency II, который определяет работу страховщиков и их инвестиционную деятельность, остается главным приоритетом в экономической сфере для премьер-министра страны Риши Сунака, отмечает издание.

Оценивая состояние британской экономики, министр финансов королевства Джереми Хант заявил в пятницу, что она избежала рецессии, продемонстрировала "самые высокие темпы развития среди держав G7 в прошлом году, оказавшись более устойчивой, чем полагали многие".

Королевство покинуло ЕС 1 февраля 2020 года после нескольких лет переговоров. 1 января 2021 года истек действовавший после Brexit переходный период, в течение которого на Великобританию распространялись все европейские нормы. По словам экспертов, такой шаг привел к экономическим потерям, разрыву культурных и научных связей.