В Турции проводят эвакуацию граждан из-за риска затоплений после землетрясений

В турецких городах, разрушенных в результате землетрясений, проводится эвакуация населения из-за риска затопления. Об этом очевидец стихийного бедствия россиянин Семен Маинский рассказал в пятницу, 10 февраля, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Город Искендерун и провинцию Хатай эвакуируют из-за опускания плиты в месте разлома. Есть риски разрушения речных плотин и затоплений в пострадавших регионах. Поэтому много людей сейчас перемещается", - сказал он в беседе с Lenta.Ru.

По словам россиянина, основная трасса, идущая вдоль морского побережья, переполнена в направлении от опасных регионов.

"Вместе с этим видно движение военных автомобилей и вертолетов в сторону бедствия", - поделился он.

Также Маинский уточнил, что в настоящее время в Мерсине толчки не ощущаются. А в эпицентре афтершоки магнитудой до 5 продолжаются достаточно часто.