Около 50 человек, в том числе 25 полицейских, получили ранения в ходе столкновений сотрудников правоохранительных органов с протестующими, пытавшимися занять международный аэропорт Инка Манко Капак в городе Хулиака на юге Перу. Об этом в пятницу сообщили местная полиция и радиостанция RPP, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"28 полицейских получили ранения в результате столкновений во внутренних районах страны, 3 из них - в регионе Мадре-де-Дьос, 25 - возле аэропорта в городе Хулиака в регионе Пуно", - говорится в сообщении местной полиции на странице в Twitter.

По данным радиостанции, в ходе столкновений, проходивших в четверг у аэропорта, ранения получили около 23 протестующих, 9 из них все еще находятся в больнице, среди пострадавших есть 3 несовершеннолетних.

Как отмечает RPP, участники протестов требуют отставки президента Перу Дины Болуарте, проведения новых выборов в парламент и организации референдума по новой конституции страны. По данным агентства AFP, изначально мирный марш активистов, которые требовали справедливого суда в отношении 18 погибших в ходе акции 9 января, проходившей в районе того же аэропорта, перерос в беспорядки.

После отстранения от власти Педро Кастильо 7 декабря 2022 года Перу охватили акции протеста. Их участники требуют отставки Болуарте, закрытия парламента и проведения новых выборов. Выступления сопровождаются блокированием дорог в регионах, нападениями на аэропорты и стычками с представителями властей. Жертвами насилия стали десятки людей, свыше 1,6 тыс. пострадали.