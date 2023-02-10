https://news.day.az/world/1536964.html После землетрясения в Турции зафиксировано 1604 афтершока
После землетрясения в Турции зафиксировано 1604 афтершока
После землетрясения магнитудой 7,7, произошедшего в турецкой провинции Кахраманмараш, зафиксировано 1604 подземных толчка.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространило Агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях Турции (AFAD).
Сообщается, что в настоящее время в зоне землетрясения работают 141 779 спасателей и 12 444 единицы техники.
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