В Иерусалиме автомобиль врезался в остановку, есть жертвы

В результате наезда автомобиля на остановку в Иерусалиме погибли два человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на Jerusalem Post, инцидент произошел в квартале Рамот.

Сообщается, что 31-летний житель квартала Исавиййе Хусейн Карака врезался на своей машине в остановку у въезда в квартал Рамот. В результате погибли шестилетний ребенок и 20-летний парень, 5 человек получили телесные повреждения.

Назвав инцидент терактом, премьер-министр Биньямин Нетаньяху приказал опечатать и снести дом водителя Хусейна Карака. Он выразил соболезнования семьям погибших.

"Я дал указание усилить силы безопасности, произвести аресты и принять немедленные меры по опечатыванию и сносу дома террориста. Наш ответ терроризму - нанести по нему удар всей силой и усилить контроль над страной", - сказал Нетаньяху.