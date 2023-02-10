На ликвидацию последствий землетрясения в Турции выделено более $5 млрд

Мы выделили 100 млрд лир (более 5 млрд долларов) на ликвидацию последствий землетрясения.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Малатье.

"Я прошу граждан в зоне землетрясения доверять нашему государству. Сегодня день единения. Мы должны быть вместе с нашими гражданами", - добавил Эрдоган.