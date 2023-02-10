https://news.day.az/world/1536992.html На ликвидацию последствий землетрясения в Турции выделено более $5 млрд
На ликвидацию последствий землетрясения в Турции выделено более $5 млрд
Мы выделили 100 млрд лир (более 5 млрд долларов) на ликвидацию последствий землетрясения.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Малатье.
"Я прошу граждан в зоне землетрясения доверять нашему государству. Сегодня день единения. Мы должны быть вместе с нашими гражданами", - добавил Эрдоган.
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