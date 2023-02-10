https://news.day.az/world/1536996.html Пострадавшим от землетрясения будут ежемесячно выплачиваться 2 тысячи лир на аренду жилья - Эрдоган
Пострадавшим от землетрясения будут ежемесячно выплачиваться 2 тысячи лир на аренду жилья - Эрдоган
Гражданам, чьи дома разрушены, либо сильно или в средней степени повреждены, будет выплачиваться ежемесячная сумма в размере 2 тысяч лир на аренду жилья.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.
Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших достигло 19 388 человек, пострадавших - 77 711.
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