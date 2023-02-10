Удовлетворено ходатайство об аресте экс-министра обороны Армении.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила Генпрокуратура Армении.

Отмечено, что суд удовлетворил ходатайство о заочном аресте экс-министра обороны Армении Вигена Саркисяна.

Бывшего министра обвиняют в предоставлении жилья невоеннослужащим и не состоящим на учете военнослужащим.

Сам Саркисян назвал это решение признаком политического преследования и призвал опубликовать список лиц, получивших квартиры.

"Военнослужащие, получившие квартиры, отбирались по служебному списку", - сказал Саркисян.

Напомним, Генпрокуратура Армении возбудила уголовное дело против Саркисяна и, согласно предъявленному ему обвинению, в 2016-2018 годах он распорядился о предоставлении квартир 29 лицам, не являющимся военнослужащими. По этой причине в суд было направлено ходатайство об аресте бывшего министра.