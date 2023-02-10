Задержан подрядчик одного из разрушенных в Хатае землетрясением зданий

Подрядчик здания в Хатае, разрушенного землетрясением, пытался бежать из страны.

Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Отмечается, что он был задержан в аэропорту Стамбула.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших достигло 19 388 человек, пострадавших - 77 711.