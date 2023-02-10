США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты

США 9 февраля провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.

Об этом 10 февраля сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу базы Ванденберг Космических сил США в штате Калифорния.

"Группа летчиков Глобального ударного командования ВВС запустила межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III без боевого заряда, оснащенную испытательным спускаемым аппаратом, 9 февраля в 11:01 по тихоокеанскому времени с базы космических сил Ванденберг, Калифорния", - указано в сообщении.