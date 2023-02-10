https://news.day.az/world/1537014.html Новое землетрясение в Турции
Новое землетрясение в Турции
Землетрясение силой 4,7 балла произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, передает в пятницу Day.Az со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Согласно информации, землетрясение, зафиксированное в 21:00 (GMT+4), произошло на глубине 2 километров.
О разрушениях и пострадавших не сообщается.
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