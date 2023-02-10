Билл Гейтс оправдался

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс объяснил, почему не считает себя лицемером из-за того, что регулярно использует свой личный самолет для полетов и одновременно выступает за меры по борьбе с изменением климата на планете. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Business Insider.

Во время поездки в Кению бизнесмена спросили, как бы он отреагировал на человека, который назвал бы его лицемером за поездки на роскошном частном авиалайнере вокруг света, будучи участником кампании по борьбе с изменением климата.

"Я финансирую проекты компании Climeworks по прямому очищению воздуха от двуокиси углерода, и тот объем очистки, который я оплачиваю, намного превышает углеродный след моей семьи и меня лично", - заверил Гейтс.

Гейтс также указал на то, что тратит миллиарды долларов на инновации в области улучшения и поддержания климата. "Или это значит, что мне следует остаться дома, а не приезжать в Кению, чтобы узнать о сельском хозяйстве и малярии?" - задался вопросом миллиардер.

По словам бизнесмена, он не считает себя лицемером именно благодаря активным действиям по противодействию проблемам климата.

"Меня устраивает мысль о том, что я не только не являюсь частью проблемы, оплачивая компенсацию моего углеродного следа, но и благодаря вкладываемым в климатические проекты миллиардам, являюсь частью ее решения", - заключил Гейтс.