ВС США сбили у Аляски летательный аппарат

ВС США сбили в пятницу у Аляски летательный аппарат, заявил Белый дом в ответ на вопрос, идет ли речь о новом аэростате КНР в небе США, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Сбитый США у Аляски летательный аппарат был на высоте 12 тыс. м, обломки упали на покрытые льдом морские пространства.

США рассчитывают поднять обломки уничтоженного у Аляски летательного аппарата, он был намного меньше сбитого аэростата КНР. Нет признаков того, что сбитый США у Аляски летательный аппарат мог маневрировать, Вашингтон не знает, какой стране он принадлежал, заявил Белый дом.

В США считают, что сбитый у Аляски летательный аппарат был беспилотным, опираются на его визуальный осмотр с истребителя.