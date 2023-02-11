Стрельба в Ереване

Погоня со стрельбой произошла поздно вечером 10 февраля в центре Еревана, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Полицейские преследовали Hummer, который въехал на тротуар перед зданием правительства на площади Республики.

Его пытались блокировать и остановить полицейские. На кадрах слышны звуки выстрелов. Несмотря на спущенные шины, внедорожнику удается уйти от полицейских.

Одного из них машина сбила прямо перед зданием правительства.

В конечном итоге полицейским удалось остановить правонарушителя.