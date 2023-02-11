https://news.day.az/world/1537043.html Стрельба в Ереване - ВИДЕО
Стрельба в Ереване - ВИДЕО
Погоня со стрельбой произошла поздно вечером 10 февраля в центре Еревана, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Полицейские преследовали Hummer, который въехал на тротуар перед зданием правительства на площади Республики.
Его пытались блокировать и остановить полицейские. На кадрах слышны звуки выстрелов. Несмотря на спущенные шины, внедорожнику удается уйти от полицейских.
Одного из них машина сбила прямо перед зданием правительства.
В конечном итоге полицейским удалось остановить правонарушителя.
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