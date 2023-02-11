В районе, где находился эпицентр землетрясения, завершены поисково-спасательные работы

В районе Пазаджик, который является эпицентром сильного землетрясения произошедшего в Турции, завершены поисково-спасательные работы.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, об этом заявил губернатор провинции Кырыккале Бюлент Текбыйикоглу.

"На данный момент мы завершили наши поисково-спасательные работы. Это не значит, что наша работа здесь завершена. Мы только завершили поисково-спасательную операцию. Мы провели поисково-спасательные работы в 872 разрушенных зданиях. Мы спасли 41 гражданина, 379 наших граждан пострадали. К сожалению, погибло 413 человек", - сказал он.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.