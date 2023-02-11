https://news.day.az/world/1537049.html Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 20 318 человек
Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 20 318 человек.
Как сообщает в субботу Day.Az, число пострадавших составляет 80 088 человек.
Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 20 318 человек
Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 20 318 человек. Как сообщает в субботу Day.Az, число пострадавших составляет 80 088 человек.
Как сообщает в субботу Day.Az, число пострадавших составляет 80 088 человек.
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