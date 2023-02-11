Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 20 318 человек
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Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 20 318 человек.

Как сообщает в субботу Day.Az, число пострадавших составляет 80 088 человек.