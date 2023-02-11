Экс-президент Бразилии возглавит банк БРИКС

Участники группы БРИКС пришли к соглашению о кандидатуре главы Нового банка развития - его возглавит экс-президент Бразилии Дилма Русеф. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает G1.

Как заявил советник президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы, Русеф возглавит банк, который занимается проектами по использованию ресурсов стран-членов.

Сейчас Новый банк развития возглавляет дипломат Маркос Тройо, назначенный бывшим президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

Новый банк развития создан странами БРИКС в 2014 году. Его основной целью названы вложения в инфраструктурные проекты, а также проекты, направленные на устойчивое развитие. Разрешенный капитал банка составляет сто миллиардов долларов.