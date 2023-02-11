Минторг США ввел ограничения против шести структур в Китае

Министерство торговли США решило ввести экспортные ограничения в отношении шести китайских структур из-за того, что они якобы связаны с программами Народно-освободительной армии Китая (НОАК) по применению аэростатов. Об этом говорится в извещении, размещенном в пятницу в Федеральном реестре - сборнике официальных документов американского правительства, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Правительство США пришло к выводу, что действия этих шести организаций противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов", - говорится в документе. По версии властей США, эти структуры "вносятся в "черный список" за поддержку работы китайских военных по модернизации, в особенности аэрокосмических программ НОАК", связанных с применением "дирижаблей и воздушных шаров".

В результате вводимых ограничений поставщики не смогут направлять подпавшим под санкции Минторга США юридическим лицам американские товары без получения перед этим специальной лицензии. При этом при рассмотрении лицензионных заявок будет действовать "презумпция отказа", то есть, скорее всего, такие заявки будут отклоняться. Рестрикции вступят в силу 13 марта.

В "черный список" внесены Beijing Nanjiang Aerospace Technology, China Electronics Technology Group Corporation 48th Research Institute, Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology, Eagles Men Aviation Science and Technology Group, Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology и Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group.

Как отмечал ранее официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, Вашингтон проводит политику экономического принуждения других стран и их травли в научно-технической сфере. Он подчеркивал, что "США неоднократно <...> злоупотребляли мерами экспортного контроля, применяли дискриминационные и несправедливые методы в отношении иностранных компаний, политизировали и милитаризировали технологические вопросы". По словам официального представителя МИД, такой подход США наносит серьезный ущерб торгово-экономическим обменам и сотрудничеству между китайскими и американскими компаниями, угрожая стабильности глобальных производственных цепочек.