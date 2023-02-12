https://news.day.az/world/1537078.html США намерены уничтожить всё свое химоружие
США намерены уничтожить всё свое химоружие
Соединенные Штаты намерены весной этого года полностью завершить процесс ликвидации своего химического оружия.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.
"Я также хочу отметить, что позднее в этом году, весной, Соединенные Штаты завершат уничтожение всех своих химических вооружений. Так что мы будем праздновать этот повод", - сказала она. Дженкинс отметила, что Пентагон и другие американские ведомства проводят "большую работу", чтобы уничтожить все химическое оружие США.
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