США намерены уничтожить всё свое химоружие

Соединенные Штаты намерены весной этого года полностью завершить процесс ликвидации своего химического оружия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Бонни Дженкинс.

"Я также хочу отметить, что позднее в этом году, весной, Соединенные Штаты завершат уничтожение всех своих химических вооружений. Так что мы будем праздновать этот повод", - сказала она. Дженкинс отметила, что Пентагон и другие американские ведомства проводят "большую работу", чтобы уничтожить все химическое оружие США.