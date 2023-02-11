США направят авианосец на ликвидацию последствий землетрясения в Турции

Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США направят авианосец USS George HW Bush ("Джордж Буш") с сопровождающими его кораблями в Средиземное море для ликвидации последствий землетрясения в Турции, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Кроме того, сообщается, что еропейское командование США направило личный состав, технику и целый ряд различных средств для проведения поисково-спасательных работ в Турции.

Судно сможет оказывать логистическую поддержку спасательным отрядам, медицинскую помощь и снабжать своими вертолетами по мере необходимости.