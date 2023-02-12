Спасатель из Турции нашел под завалами четыре миллиона долларов

Спасатель из Коньи нашел сумку, в которой были четыре миллиона долларов, на разборе завалов в турецкой провинции Хатай. Банкноты оказались фальшивыми. Об этом сообщает A Haber.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по данным телеканала, спасатель по имени Мехмет Озбер Услу обнаружил сумку среди обломков и сразу передал ее полиции. Несмотря на то, что деньги оказались поддельными, правоохранители оценили поступок мужчины.

"Поведение офицера поисково-спасательного отряда было оценено по достоинству", - говорится в сообщении.

Напомним, мощнейшее за последние 80 лет землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля. По последним данным, количество жертв превысило 20 тысяч человек. Поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор.