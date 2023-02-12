Спасатель из Турции нашел под завалами четыре миллиона долларов - ВИДЕО
Спасатель из Коньи нашел сумку, в которой были четыре миллиона долларов, на разборе завалов в турецкой провинции Хатай. Банкноты оказались фальшивыми. Об этом сообщает A Haber.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по данным телеканала, спасатель по имени Мехмет Озбер Услу обнаружил сумку среди обломков и сразу передал ее полиции. Несмотря на то, что деньги оказались поддельными, правоохранители оценили поступок мужчины.
"Поведение офицера поисково-спасательного отряда было оценено по достоинству", - говорится в сообщении.
Напомним, мощнейшее за последние 80 лет землетрясение произошло на юго-востоке Турции в ночь на 6 февраля. По последним данным, количество жертв превысило 20 тысяч человек. Поисково-спасательные работы продолжаются до сих пор.
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