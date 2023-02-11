США намерены «повысить понимание» работы НАТО среди жителей Финляндии

Госдепартамент США профинансирует программу, предполагающую продвижение общих с Финляндией ценностей, в том числе и объяснение важности деятельности НАТО, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Отдел публичной дипломатии посольства США в Финляндии принимает предложения, направленные на продвижение двустороннего сотрудничества и подчеркивающие общие ценности", - приводится выдержка из документа.

Среди приоритетных будут рассматриваться предложения, имеющие отношение к Арктике и сотрудничеству между арктическими странами и сообществами, а также предложения "по проблематике глобальных вызовов безопасности и по увеличению понимания НАТО".

Также потенциальным получателям гранта предлагается обратить внимание на работу по продвижению "справедливости" и инклюзивности, борьбу с изменениями климата, укрепление сотрудничества американских и финских студентов и преподавателей.

Представленные кандидатами на получение гранта предложения должны включать "американский культурный элемент" и предполагать связи с американскими экспертами.

Общий бюджет проекта не превысит $200 тыс., а размер одного гранта может варьироваться от $5 тыс. до $50 тыс.