https://news.day.az/world/1537138.html В ЮНИСЕФ заявили о риске возникновения эпидемии в Сирии после землетрясения
В ЮНИСЕФ заявили о риске возникновения эпидемии в Сирии после землетрясения
Представитель ЮНИСЕФ заявил, что в пострадавших от землетрясения районах Сирии существует риск возникновения эпидемии.
Как передает Day.Az, об этом представитель регионального отделения ЮНИСЕФ по Ближнему Востоку и Северной Африке Аммар Аммар сообщил телеканалу Al Jazeera.
По его словам, в первую очередь жители пострадавших районов нуждаются в питьевой воде и продовольствии.
"Мы опасаемся возникновения эпидемии, которая может затронуть миллионы людей, если мы сейчас не примем меры", - пояснил Аммар.
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