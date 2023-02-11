В аэропорту Лос-Анджелеса пассажирский автобус столкнулся с самолетом

Пассажирский автобус в пятницу вечером врезался в самолет в международном аэропорту Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Об этом сообщается в Twitter на странице аэропорта, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Самолет, буксируемый сегодня вечером от гейта на стоянку, столкнулся с маршрутным автобусом, в результате чего около пяти человек пострадали", - говорится в распространенном заявлении.

По данным телеканала CBS, самолет принадлежит авиакомпании American Airlines. Отмечается, что сообщение о происшествии поступило около 22:15 по местному времени. Причина столкновения пока неизвестна.