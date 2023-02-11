Началось расследование в связи с обрушенными зданиями в Кахраманмараше.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, Генеральная прокуратура Кахраманмараша объявила о начале расследования в отношении зданий, разрушенных в результате землетрясения в городе. Было отмечено, что началось незамедлительное расследование в связи с обрушенными домами, назначены технические экспертные комиссии. С территории взяты образцы.

"Была проведена переписка с соответствующими органами в связи с определением ответственных лиц, которые взяли на себя обязательства по строительству зданий, но впоследствии внесли изменения, которые не соответствовали строительным нормам, что привело к обрушению зданий", - говорится в сообщении.