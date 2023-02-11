Жители Турции объединились с волонтерами в сборе гуманитарной помощи

Число жертв землетрясения в Турции превысило 20 тысяч человек. Раненых уже больше 80 тысяч. Бригады спасателей не прекращают поиски выживших и разбор завалов.

Одежда, сладости и волонтеры

Центральная площадь города Кахраманмараш в Турции - основное место притяжения. Вот там раздают одежду, здесь палатки, где можно погреться и зарядить телефон, тут вода, горячее питание.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, город, кажется, очень медленно, но все же оправляется после землетрясения. Сюда, за сотни километров, приезжают тысячи волонтеров. Везут в основном продукты. И сами тут же готовят.

"У нас тут суп. И горячее. Еще сладости. Мы стараемся помогать, в первую очередь, семьям с детьми. Им сейчас сложнее всего", - рассказывает волонтер.

Одежду тоже раздают на каждом углу. И тоже, в первую очередь, детскую. Ее волонтеры собирают по всей стране. Привозят сюда и раскладывают на центральной площади.

"Мне всего 16, но я понимаю, что происходит. Всем этим людям нужна помощь. И я помогаю, чем могу. Перевожу, иногда готовлю еду и раздаю гуманитарную помощь", - говорит волонтер Адел Маккуи.

Как живут в разрушенном центре Кахраманмараша

Жизнь в центре города осложняется еще и сложным движением. Сейчас очень большие пробки и подъехать невозможно ни строительной технике для разбора завалов, ни гуманитарной помощи.

В глазах людей - боль и страх, преодолеть которые помогает ежедневная молитва. Намаз - по расписанию. Прямо на площади. А после они расходятся к своим домам. Или к тому, что от них осталось.

"Мой дом еще целый. Но я очень боюсь туда идти. Он может упасть в любой момент. Спасатели говорят - заходить опасно. Да я и сам не пойду", - делится житель Кахраманмараша Ашалем Ясер.

Минуты надежды

Спасатели продолжают разгребать завалы. Шансов спасти живых уже практических нет. Но "минуты тишины" здесь еще вселяют в людей надежду. Замолкают сразу всем кварталом и слушают звуки из-под груды бетона и железа.

Чудеса случаются все реже и поверить в них практически невозможно. Но вот кадры, где из-под завалов спустя 114 часов достают двухмесячного ребенка. Живого.

Спасательные группировки работают здесь и днем, и ночью. Турецкие власти уже заявили, что разбирать завалы будут до последнего. Пока не найдут всех пропавших без вести.