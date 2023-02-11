Премьер-министра Японии госпитализировали

Премьер-министр Японии Фумио Кисида госпитализирован в субботу, 11 февраля, для проведения операции на носу из-за хронического синусита. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, сообщает The Japan News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

С прошлого года глава японского правительства испытывал постоянную заложенность носа. Он решил сделать операцию, чтобы, как он заявил, "в наилучшей форме исполнять свои обязанности".

Операция будет проведена при помощи эндоскопа и общем наркозе. На время действия наркоза обязанности премьер-министра будет исполнять генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно.

При благополучном исходе операции премьер сможет провести ночь в своей резиденции, а в воскресенье снова приехать в больницу на обследование. В этом случае он сможет уже с понедельника в полной мере исполнять свои обязанности.