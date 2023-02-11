Бывший дизайнер Apple Джони Айв создал эмблему для коронации Карла III

Бывший главный директор по дизайну компании Apple - сэр Джонатан Айв - создал эмблему для коронации короля Великобритании Карла III. Соответствующая информация появилась на официальном сайте британской королевской семьи, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Эмблема отдает дань любви Карла III к миру природы, объединяя флору четырех народов Великобритании: английская роза, шотландский чертополох, уэльский нарцисс и ирландский трилистник. Вместе цветы создают форму короны святого Эдуарда, которой Его Величество будет коронован во время службы в Вестминстерском аббатстве в субботу, 6 мая. Эмблема была разработана с использованием красного, белого и синего - цветов флага Соединенного Королевства", - сообщается на сайте.

Над эмблемой работала компания бывшего дизайнера Apple Джони Айва LoveFrom. "Для меня большая честь внести свой вклад в это замечательное национальное событие, и наша команда очень гордится этой работой", - поделился он.