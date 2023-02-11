ЕС может профинансировать проекты, связанные с пограничными стенами

Главы государств и правительств Евросоюза пришли к самым жестким выводам по вопросам, связанным с миграцией, в ходе саммита в Брюсселе. Об этом пишет в субботу испанская газета La Vanguardia, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, европейские лидеры "призывают Еврокомиссию (ЕК) немедленно привлечь значительные средства ЕС для поддержки государств-членов в укреплении потенциала и инфраструктуры по защите границ, средств наблюдения, в частности воздушного наблюдения". Отмечается, что впервые появляется возможность для того, чтобы ЕС финансировал инфраструктуры по контролю на своих внешних границах.

Как уточняет издание, даже если Брюссель не будет платить за строительный материал для заграждений, он сможет профинансировать необходимое оборудование и привлечь существенные ресурсы для удовлетворения данных потребностей. Газета также пишет, что ЕК поможет в реализации пилотного проекта болгарского правительства, чтобы нынешняя ограда, которую они хотят расширить, выполняла свою функцию.

Перед последним саммитом ЕС в Брюсселе Австрия и нескольких других стран объединения направили общее письмо главе Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. В нем европейские государства заявили о провале системы предоставления убежища.

Помимо Австрии письмо подписали Греция, Дания, Латвия, Литва, Мальта, Словакия и Эстония. Авторы обращения хотят больше "конкретной поддержки" со стороны Еврокомиссии и активного участия Агентства ЕС по контролю границ Frontex в охране внешних границ сообщества. Кроме того, считают авторы письма, необходимо нарастить сотрудничество с транзитными странами и государствами, откуда уезжают мигранты, а также пересмотреть Шенгенский кодекс о границах.