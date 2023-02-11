https://news.day.az/world/1537191.html Сильное землетрясение у берегов Индонезии
Сильное землетрясение у берегов Индонезии
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в субботу у побережья Индонезии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Эпицентр подземных толчков находился в 239 км к северо-западу от города Тобело, где проживают 10 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 45 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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