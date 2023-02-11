Сильное землетрясение у берегов Индонезии

Землетрясение магнитудой 6,0 произошло в субботу у побережья Индонезии. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Эпицентр подземных толчков находился в 239 км к северо-западу от города Тобело, где проживают 10 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 45 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.