Землетрясение в Турции сравнимо со взрывом 500 атомных бомб
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Глава управления по чрезвычайным ситуациям Турции Орхан Татар заявил, что произошедшее в стране землетрясение с точки зрения последствий сопоставимо со взрывом 500 атомных бомб. Об этом он сообщил журналистам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, землетрясение длилось 2 минуты.