Землетрясение в Турции сравнимо со взрывом 500 атомных бомб

Глава управления по чрезвычайным ситуациям Турции Орхан Татар заявил, что произошедшее в стране землетрясение с точки зрения последствий сопоставимо со взрывом 500 атомных бомб. Об этом он сообщил журналистам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, землетрясение длилось 2 минуты.