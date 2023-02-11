https://news.day.az/world/1537196.html Землетрясение в Турции сравнимо со взрывом 500 атомных бомб
Землетрясение в Турции сравнимо со взрывом 500 атомных бомб
Глава управления по чрезвычайным ситуациям Турции Орхан Татар заявил, что произошедшее в стране землетрясение с точки зрения последствий сопоставимо со взрывом 500 атомных бомб. Об этом он сообщил журналистам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его словам, землетрясение длилось 2 минуты.
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