https://news.day.az/world/1537202.html Президент Финляндии назвал срок вступления страны в НАТО
Президент Финляндии назвал срок вступления страны в НАТО
Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что Финляндия и Швеция станут членами НАТО к июлю, передает агентство STT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По его словам, если членство не будет достигнуто к лету, это сделает весь процесс вступления в НАТО "еще более сомнительным".
Сейчас страны ждут ратификации своих заявок Турцией.
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