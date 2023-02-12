Президент Финляндии назвал срок вступления страны в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что Финляндия и Швеция станут членами НАТО к июлю, передает агентство STT, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, если членство не будет достигнуто к лету, это сделает весь процесс вступления в НАТО "еще более сомнительным".

Сейчас страны ждут ратификации своих заявок Турцией.