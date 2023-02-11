ВОЗ предупредила о риске «вторичной катастрофы» после землетрясения в Сирии и Турции

Представитель департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по реагированию на инциденты Роберт Холден предупредил, что оставшиеся в живых после разрушительного землетрясения в Турции и ряде других стран могут погибнуть, если они продолжат оставаться на холоде и "в ужасных условиях". Об этом он сказал в интервью CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, многим выжившим не хватает воды, топлива, электричества, они не могут связаться с близкими.

"Существует реальная опасность увидеть вторичную катастрофу, которая может причинить вред большему количеству людей, чем первоначальная катастрофа, если мы не будем двигаться с тем же темпом и интенсивностью, что и в поисково-спасательной части", - подчеркнул Холден.

Телеканал отметил, что сейчас в Турции и Сирии гораздо холоднее, чем это обычно бывает в феврале. В сирийском Алеппо минимальная температура в эти выходные составит от -3 до -2°C, тогда как обычно в последний месяц зимы температура достигает +2,5°C.