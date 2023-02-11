В Турции арестовали восемь человек в связи с обрушением зданий

В турецкой провинции Шанлыурфа арестовали восемь человек в связи с обрушением зданий в результате землетрясений. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, в отношении подозреваемых был выдан ордер на задержание в связи с обнаруженными в обрушившихся зданиях строительными дефектами и действиями по срезанию колонн. В рамках расследования продолжаются задержания и допросы.

О том, что генеральная прокуратура провинции Шанлыурфа начала расследование после произошедшего землетрясения, стало известно 10 февраля. Преподаватель факультета гражданского строительства Харранского университета Касым Мермерташ заявил, что состав песка и гравия в бетоне не соответствует требованиям.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции ранним утром 6 февраля, оно стало самым сильным с 1939 года. По последним данным, число жертв землетрясений достигло 20665, ранены более 80 тысяч человек.