В Сирии сообщили, что в результате землетрясения полностью разрушились десять школ

Министр образования Сирии Дарем Таббаа заявил, что в результате мощного землетрясения полностью разрушены десять школ, еще 599 частично повреждены. Об этом он сообщил телеканалу "Аль-Ихбария", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Число частично поврежденных землетрясением школ составляет 599, десять полностью разрушены", - сказал Таббаа.

Кроме того, министр отметил, что Министерство образования выделило здания 129 учебных заведений для временного размещения пострадавших от землетрясения людей.