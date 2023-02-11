https://news.day.az/world/1537226.html В Сирии сообщили, что в результате землетрясения полностью разрушились десять школ
В Сирии сообщили, что в результате землетрясения полностью разрушились десять школ
Министр образования Сирии Дарем Таббаа заявил, что в результате мощного землетрясения полностью разрушены десять школ, еще 599 частично повреждены. Об этом он сообщил телеканалу "Аль-Ихбария", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Число частично поврежденных землетрясением школ составляет 599, десять полностью разрушены", - сказал Таббаа.
Кроме того, министр отметил, что Министерство образования выделило здания 129 учебных заведений для временного размещения пострадавших от землетрясения людей.
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