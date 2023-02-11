Президент Финляндии уверен, что его страна к июлю станет членом НАТО
Финляндия и Швеция официально войдут в состав НАТО уже к июлю. Уверенность в этом высказал финский президент Саули Ниинистё.
Слова политика 11 февраля процитировало агентство STT. По мнению президента, обе скандинавские страны примут участие в саммите альянса в Вильнюсе 11-12 июля, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
"Ниинистё подчеркивает важность этой вехи, заявляя, что если членство не будет достигнуто к лету, это сделает весь процесс вступления в НАТО еще более сомнительным", - пишет агентство.
Ниинистё также напомнил, что уже множество западных стран поддержали желание Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс.
Что касается Турции, финский лидер назвал условие, при котором Анкара может поменять свое решение.
"Если что-то откроется в двусторонних переговорах между США и Турцией, то, может быть, это даст эффект", - считает политик.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре