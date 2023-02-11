В Турции спустя 122 часа после землетрясения спасли ребенка из-под завалов

Турецкие спасатели спустя 122 часа после землетрясения магнитудой 7,7 вытащили из-под завалов одного из обрушившихся домов двухлетнего ребенка, передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ.

Участвующие в поисково-спасательных работах сотрудники жандармерии города Антакья, расположенного на юго-востоке Турции, услышали голос девочки Аси под обломками одного из зданий на улице Гюнеш. После нескольких часов работы им удалось ее спасти.

После оказания первой медицинской помощи ребенка доставили в больницу.