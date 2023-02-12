Ценам на нефть предсказали резкий рост

Решение Саудовской Аравии поднять экспортные цены на нефть для покупателей в Азиатско-Тихоокеанском регионе может подтолкнуть ведущих сырьевых трейдеров к увеличению биржевой стоимости сырья североморской марки Brent до $100 за баррель. Слова заместителя председателя ассоциации производителей и продавцов энергоресурсов "Надежный партнер" Дмитрия Гусева приводит газета "Известия", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Подобный прогноз в целом соотносится с ожиданиями аналитиков одного из крупнейших инвестиционных банков в мире Goldman Sachs, которые допустили рост биржевой стоимости нефти до уровня $100 за баррель в третьем квартале текущего года. Увеличению сырьевых цен будет способствовать в том числе восстановление спроса в Китае.

"С учетом недавнего подъема цен на нефть Саудовской Аравией для азиатских покупателей такое решение может поспособствовать подорожанию сырья до уровня $100 за баррель", - заявил Гусев.