Обломки здания рухнули на спасателей, разбиравших завалы в Турции

Обломки здания рухнули на спасателей, которые разбирали завалы в турецком городе Хатай после землетрясения. Кадры с места инцидента опубликовали очевидцы в twitter, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По словам людей, наблюдавших страшное событие - спасатели остались живы.

"Состояние поисково-спасательной команды сейчас хорошее", - отмечает очевидец в социальной сети.