https://news.day.az/world/1537243.html Обломки здания рухнули на спасателей, разбиравших завалы в Турции - ВИДЕО
Обломки здания рухнули на спасателей, разбиравших завалы в Турции - ВИДЕО
Обломки здания рухнули на спасателей, которые разбирали завалы в турецком городе Хатай после землетрясения. Кадры с места инцидента опубликовали очевидцы в twitter, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По словам людей, наблюдавших страшное событие - спасатели остались живы.
"Состояние поисково-спасательной команды сейчас хорошее", - отмечает очевидец в социальной сети.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре