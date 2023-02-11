В США раскрыли стоимость Су-57

В 2020 году стоимость одного российского истребителя пятого поколения Су-57 составляла 4,7 миллиарда рублей. Эти данные раскрываются в публикации американского издания The Drive, подготовленной при участии эксперта в области советской и российской авиации Петра Бутовского, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

К выводам о стоимости самолета авторы пришли, обратив внимание на презентацию, показанную министру обороны России Сергею Шойгу в ходе его посещения Комсомольского-на-Амуре авиационного завода (КнААЗа) в августе 2020 года. Уточняется, что в 2028 году стоимость одного российского тяжелого истребителя пятого поколения должна составить около 3,2 миллиарда рублей.

Авторы публикации отмечают, что указанная сумма не включает затраты на опытно-конструкторские работы и подготовку производства, которые оплачивались отдельно.

Изучив материалы судебных дел, в The Drive пришли к выводу, что в 2020 году стоимость одного самолета Ил-76МД-90А составляла около 3,7 миллиарда рублей.