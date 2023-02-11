https://news.day.az/world/1537258.html Трамвай, легковушка и грузовик устроили аварию на севере Москвы - ВИДЕО
Трамвай, легковушка и грузовик устроили аварию на севере Москвы - ВИДЕО
На севере Москвы произошла авария с участием сразу трех транспортных средств. По информации РЕН-ТВ, 11 февраля там столкнулись трамвай, легковушка и грузовик, передает Day.Az.
Инцидент произошел на улице Зои и Александра Космодемьянских. Пострадали два человека - женщина и ребенок.
Раненых осмотрели на месте и отправили на домашнее лечение. Отметим, что оба пострадавших находились в момент ДТП в трамвае.
Сейчас на месте работают стражи порядка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
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