Трамвай, легковушка и грузовик устроили аварию на севере Москвы

На севере Москвы произошла авария с участием сразу трех транспортных средств. По информации РЕН-ТВ, 11 февраля там столкнулись трамвай, легковушка и грузовик, передает Day.Az.

Инцидент произошел на улице Зои и Александра Космодемьянских. Пострадали два человека - женщина и ребенок.

Раненых осмотрели на месте и отправили на домашнее лечение. Отметим, что оба пострадавших находились в момент ДТП в трамвае.

Сейчас на месте работают стражи порядка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.