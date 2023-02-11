https://news.day.az/world/1537277.html Как нация, мы пережили одно из самых больших трагедий своей истории - Эрдоган
Как нация, мы пережили одно из самых больших трагедий своей истории - Эрдоган
Как нация, мы пережили одно из самых больших трагедий своей истории.
Как сообщает Day.Az, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, находясь в Шанлыурфе.
"Землетрясение коснулось 13 миллионов наших граждан. В мира очень мало трагедий такого масштаба. Эта трагедия шокировала весь мир", - добавил Эрдоган.
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