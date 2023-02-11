Как нация, мы пережили одно из самых больших трагедий своей истории.

Как сообщает Day.Az, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, находясь в Шанлыурфе.

"Землетрясение коснулось 13 миллионов наших граждан. В мира очень мало трагедий такого масштаба. Эта трагедия шокировала весь мир", - добавил Эрдоган.