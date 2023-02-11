https://news.day.az/world/1537278.html В Париже продолжаются акции протеста - ВИДЕО
В Париже продолжаются акции протеста - ВИДЕО
В Париже началась четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Ожидается, что в акции протеста в Париже примут участие десятки тысяч человек. Участники несут транспаранты ведущих французских профсоюзов, которые организуют акцию. Как отмечали в профсоюзах, акция организована в выходной день, чтобы сделать возможным участие в ней большего числа людей.
Также десятки демонстраций запланированы и в других городах Франции.
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