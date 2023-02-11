В Париже полиция применила слезоточивый газ

Парижская полиция применила слезоточивый газ против агрессивно настроенных участников акции протеста против пенсионной реформы.​​​​​

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, люди забрасывают полицейских бутылками и камнями. В ответ полицейские распылили слезоточивый газ. Несколько зачинщиков беспорядков задержано. Агрессивные молодые люди жгут мусорные баки и разбивают витрины магазинов и кафе. На бульваре Вольтер перевернут и подожжен автомобиль. На месте работают пожарные.

Головная часть колонны, стартовавшей от площади Республики, достигла конечной точки на площади Нации. Власти призывают дошедших до конца маршрута граждан расходиться по домам.

Ход демонстрации

Манифестанты несут плакаты с названиями крупнейших профсоюзов, выкрикивают лозунги.

В этот раз профорганизации приняли решение ограничиться демонстрациями, не призывая работников транспортной отрасли проводить забастовки. Это сделано для того, чтобы не создавать трудности для путешествующих в период зимних школьных каникул. Однако авиадиспетчеры в столичном аэропорту Орли все же решили провести забастовку, в результате которой часть рейсов там отменена или задержана.

Профсоюзы ожидают участие большого числа людей в демонстрациях по всей стране, поскольку в этот раз они организованы в выходной день.

Манифестации проходят в 240 городах республики, в том числе в Авиньоне, Бордо, Лионе, Марселе, Монпелье, Руане. На улицы Тулузы, по данным профсоюзов, вышли 100 тыс. протестующих.

В МВД заявили, что за порядком на акциях следят 10 тыс. сотрудников правоохранительных органов, из которых 4,5 тыс. обеспечивают безопасность на манифестациях в Париже.

Протест против пенсионной реформы

Это уже четвертая акция протеста несогласных с пенсионной реформой кабмина, предыдущие состоялись 19 и 31 января, а также 7 февраля.

В середине января премьер-министр Элизабет Борн представила проект пенсионной реформы, согласно которому возраст выхода на пенсию должен быть увеличен с 62 до 64 лет к 2030 году. Предложенный властями проект также предполагает повышение размера минимальной пенсии до €1,2 тыс.

В конце января дополненный проект поступил на рассмотрение в Национальное собрание (нижнюю палату парламента). Его первое чтение началось в понедельник и вызвало бурные дебаты. Оппозиция настаивает на проведении общенационального референдума с тем, чтобы судьбу законопроекта решало непосредственно население.

На прошлой неделе власти дали понять, что изучают возможность разрешить некоторым категориям работников выходить на пенсию в 63 года. Эта норма, в частности, может быть распространена на граждан, которые начали работать до достижения 21 года и вносили пенсионные взносы на протяжении не менее 43 лет.