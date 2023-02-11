https://news.day.az/world/1537303.html В Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в субботу вечером на западе Грузии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.
По данным центра, землетрясение произошло в 19:33, эпицентр находился в 7 километрах восточнее города Озургети (центр края Гурия), вблизи села Вакиджвари.
Сообщается, что очаг землетрясения был на глубине 5 км.
Данных о каких-либо разрушениях или пострадавших пока нет.
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