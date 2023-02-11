В Грузии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в субботу вечером на западе Грузии.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает Национальный центр сейсмического мониторинга.

По данным центра, землетрясение произошло в 19:33, эпицентр находился в 7 километрах восточнее города Озургети (центр края Гурия), вблизи села Вакиджвари.

Сообщается, что очаг землетрясения был на глубине 5 км.

Данных о каких-либо разрушениях или пострадавших пока нет.