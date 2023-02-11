В Турции задержали 48 человек

Силы безопасности Турции задержали в субботу 48 человек по подозрению в мародерстве в регионах, пострадавших от землетрясения на юго-востоке страны.

Об этом сообщил телеканал ТRТ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, подозреваемые были задержаны в восьми провинциях. Ведется допрос задержанных.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля в провинции Кахраманмараш. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны и соседних государствах, из которых больше всего пострадала Сирия. Согласно последним данным, число жертв удара стихии на юго-востоке Турции превысило 22 тыс., получивших травмы - свыше 80 тыс.